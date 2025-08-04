Нападник поки що не справляє належного враження на нового головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні, повідомляє журналіст Filippo Biafora.

Клуб Довбика позбувся історичного легіонера – оголошено новий клуб, презентація в стилі "Сімпсонів" (ВІДЕО)

За інформацією джерела, тренерський штаб не задоволений поведінкою Довбика на полі, зокрема, його недостатньою самовіддачею та залученістю у гру. У клубі все ще чекають на те, щоб Артем демонстрував бажання боротися за місце в старті, однак змін у цьому напрямку поки не видно.

Зазначається, що якщо найближчим часом не буде прориву в адаптації, Рома готова вислухати пропозиції щодо трансферу українця. Очікується, що клуб не буде розглядати варіанти, які передбачають серйозні фінансові втрати, а сума, яка влаштує керівництво, становить приблизно 32 мільйони євро – саме стільки клуб розраховує виручити за форварда.

Цікаво, що паралельно "вовки" працюють над підсиленням атакувальної ланки. Головною ціллю на фланг залишається аргентинський талант Клаудіо Ечеверрі, який належить Манчестер Сіті. Гравець вже погодився на переїзд до Риму, однак англійці хочуть віддати його лише в оренду, що не влаштовує італійців.

У разі продажу Довбика "джалороссі" можуть знову активізуватися на ринку – у списку потенційних замін уже фігурують Нікола Крстовіч і Фабіо Сілва.

Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту