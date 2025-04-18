Український нападник "вовків" Артем Довбик може розпочати наступну гру Роми на лаві для запасних.

Довбик не брав участі у відкритому тренуванні римлян перед матчем 33-го туру Серії А проти Верони, повідомляє Corriere dello Sport. Причиною такого рішення є фізичний стан українця, Довбик не має пошкодження, проте тренерський штаб надав йому відпочинок.

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Джерело зазначає, що таке рішення вказує на те, що український нападник розпочне гру проти Верони на лаві запасних, а в стартовому складі вийде його конкурент Елдор Шомуродов. Матч Рома – Верона відбудеться 19 квітня, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

До слова, у нинішньому сезоні Артем Довбик провів 41 матч, забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі. В активі Елдора Шомуродова 31 поєдинок у поточній кампанії, 6 голів та 3 асисти.

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