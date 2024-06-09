"Я дуже вдячний уболівальникам, адже здобув свою першу нагороду "Лев матчу". Сподіваюся, що не останню. Мій гол? Була контратака, і Руслан Маліновський віддав гарну передачу. Я її прийняв, змістився й пробив, бо встиг побачити, що польський голкіпер трохи вийшов із воріт. Добре влучив і забив.

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Трагедії з поразки від Польщі робити не треба. Зараз усі збірні перебувають у стадії підготовки до Євро, і навіть збірна Англії програла на Вемблі (0:1 від Ісландії). Є над чим поміркувати й нам, і тренерському штабу. Я вважаю, що генеральна репетиція до чемпіонату Європи в нас ще попереду", – цитує Довбика прес-служба УАФ.

Нагадаємо, попереду ще один товариський матч проти Молдови (11 червня). На Євро збірна України стартує 17 червня грою проти Румунії. Ще два суперники "синьо-жовтих" в групі Е – Словаччина (21 червня) та Бельгія (26-го).

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