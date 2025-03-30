Гол Артема Довбика приніс Ромі гостьову перемогу над Лечче (1:0). Томмазо Бальданці відсвяткував взяття воріт, вчепившись в українського форварда, немов той був коалою. Цей жест продемонстрував єдність, яка панує в колективі.

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Після матчу Довбик у своєму Instagram назвав Бальданці "божевільним". Артем зробив це не для того, щоб образити своєго партнера по команді – просто українець не очікував шаленого святкування півзахисника. Про це пише Voce Giallorossa.

Однак для самого Бальданці таке святкування стало вже не першим у цьому сезоні. У матчі з Монцою Томмазо подібним чином відзначив гол Алексіса Салемакерса.

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