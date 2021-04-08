"Чому повернувся в Україну? Це було ніби перезавантаження. Я відчував, що десь щось не виходить, почався якийсь застій. Ось і хотілося все це заново перезавантажити. Знав, що найкраще зможу зробити це в Україні, адже тут я в курсі, що і як працює. А головне, менше часу знадобиться на адаптацію.

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Чи є шанс, що знову перейду у європейський клуб? Ну звичайно. Є відчуття, що я не завершив у Європі, тому хотілося б спробувати свої сили там ще раз", – цитує Довбика ua-football.

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