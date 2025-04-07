"Футбол 24" проаналізував останні матчі Серії А за участі українців. Артем Довбик та Руслан Маліновський зіграли чудові матчі за Рому та Дженоа відповідно.

Артему Довбику не вдалося відзначитися у ворота кризового Ювентуса у матчі 31-го туру Серії А, проте українець взяв участь у всіх небезпечних атаках, а його борцівський прийом проти захисника суперника Ренату Вейги викликав у вболівальників Роми захоплення. Тепер Артема порівнюють у столиці Італії з колишнім форвардом Роми Ромелу Лукаку.

"Один із найкращих його матчів": римська преса порівняла Довбика із клубною легендою за матч з Ювентусом

Але якщо фанати та ЗМІ лишилися у захваті від гри Довбика, то головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі дозволив собі покритикувати українця. Що саме наставник "джаллороссі" сказав і яку магію Руслан Маліновський привніс у Дженоа – дивіться у цьому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".