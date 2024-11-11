Видання Marca сьогодні, 11 листопада, нарешті провело церемонію вручення індивідуальних нагород за підсумками минулого чемпіонату.

"Фільм, який ми вже бачили": Довбик отримав вердикт від італійських ЗМІ за фіаско з Болоньєю

Українських фанатів найбільше цікавить титул Пічічі, який виборов Артем Довбик. Форвард у складі Жирони наколотив 24 голи і став найкращим бомбардиром Ла Ліги 2023/24. Влітку Довбик перебрався до Роми за 30,5 млн євро + бонуси.

27-річний українець не зміг прилетіти в Мадрид на церемонію Marca, тому отримав свій приз у офісі "вовків". На жаль, з новою командою все не так яскраво – всього 4 голи після 12 турів Серії А. Для порівняння, найкращий бомбардир італійської першості Матео Ретегі має вже 11 точних ударів.

Рома програла Болоньї в останньому матчі Юріча – Довбик міг врятувати від поразки, але не влучив по м'ячу