Довбик опинився на прицілі Мілана – легендарний клуб Серії А прагне підписати нападника перед стартом чемпіонату
Форвард Роми Артем Довбик може опинитися в Мілані наприкінці трансферного вікна.
Український нападник потрапив у список кандидатів на посилення атаки Мілана, повідомляє Gazzetta. "Россонері" прагнуть підписати нового центрального нападника ще до старту чемпіонату, і несподіваний трансфер Довбика не виключений.
Артем імпонує "россонері" завдяки технічним якостям та досвіду гри в Серії А. Хоча головною ціллю Мілана залишається Расмус Хьойлунд, угода з данцем наразі виглядає складною. У списку також фігурує Душан Влаховіч.
Нагадаємо, Рома рік тому купувала Довбика у Жирони за 30,5 млн євро + бонуси. Українець у дебютний сезон провів 45 матчів, оформивши 17 голів та 4 асисти. Втім, після приходу на тренерський місток Гасперіні перспективи Артема в столиці Італії стали вкрай туманними.
