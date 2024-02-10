Протистояння двох найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії – Артема Довбика та Джуда Беллінгема – привертає найбільше уваги іспанських журналістів.

Хоча участь Довбика у поєдинку з Реалом досі невідома, але найбільше іспанських журналістів цікавить його непряме протистояння з Беллінгемом.

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Обидва гравці наразі є найкращими бомбардирами Ла Ліги – 14 голів. Саме Довбик та Беллінгем потрапили на перші шпальти друкованих видань Mundo Deportivo та AS.

Нагадаємо, поєдинок Реал – Жирона відбудеться вже сьогодні о 19:30 за київським часом. Наразі саме мадридці лідирують (58 очок), а жиронці відстають на 2 пункти.

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