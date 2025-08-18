Форвард Наполі Ромелу Лукаку несподівано травмувався перед початком сезону, через що неаполітанці готові розглянути кілька кандидатур, зокрема, і Артема Довбика.

Втрата Ромелу Лукаку змушує Наполі звернути увагу на трансферний ринок, повідомляє видання CalcioNapoli1925 з посиланням на Il Corriere dello Sport.

У переліку назвали кількох форвардів, які могли б замінити бельгійця: Жан-Філіп Матета, Джошуа Зіркзеє, Артем Довбик та Нікола Крстовіч. Підписання кожного з них виглядає складним, адже Матета, Довбик та Крстовіч є гравцями основи своїх команд. Все залежить від ступеня серйозності травми Лукаку, якого Конте все одно вважає основним форвардом.

Рому цього літа очолив Джан П'єро Гасперіні, який нібито не в захваті від Артема Довбика (українець не вписується в його структуру гри). Нагадаємо, Довбик перейшов до римського клубу з Жирони рік тому за понад 30 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 17 голами та 4 асистами у 44 матчах. Його контракт чинний до 30 червня 2029 року, а ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 30 мільйонів євро.

