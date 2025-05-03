Майбутнє українського форварда може не бути пов'язане з Римом. Керівництво "вовків" досі зберігає віру в Довбика, але клуб влітку змінить тренера, а що вирішить новий наставник – загадка.

Довбик отримав тривожний сигнал від Раньєрі – українцю не гарантоване місце в Ромі на наступний сезон

Як повідомляє ortacizgi, Уле Гуннар Сульшер хоче знайти більш ефективну заміну Чіро Іммобіле. Колишній тренер Манчестер Юнайтед розглядає варіант запросити Артема Довбика в Бешикташ.

Нагадаємо, український форвард зіграв за Рому у 43 матчах. В його активі 16 голів та чотири асисти.

До слова, Чіро Іммобіле у складі збірної Італії здобував титул чемпіона Європи у 2021 році.

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