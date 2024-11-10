La Gazzetta dello Sport стверджує, що гра проти Болоньї (10 листопада) з імовірністю 99% стане останньою для головного тренера Роми на його нинішній посаді.

Серія А, турнірна таблиця: Ювентус чекає на подарунок від лідерів, Мілан поза зоною єврокубків, прогрес Парми

Зазначається, що хорватському фахівцеві, призначеному у вересні внаслідок звільнення Даніеле Де Россі, не тільки не вдалося домогтися істотного поліпшення результатів – у нього на додачу швидко зіпсувалися стосунки з деякими футболістами.

Стверджується, що з погляду результатів Юрич – найгірший тренер Роми за 20 років. При ньому команда провела 11 ігор, здобувши 4 перемоги, зазнавши 4 поразки і тричі зігравши внічию.

Найближчим часом до Риму прилетять Фрідкіни, власники римського клубу. Після цього рішення про звільнення Юрича буде оформлено. Керівництво хотіло б запросити Роберто Манчіні, а одним з альтернативних варіантів вважається Клаудіо Раньєрі.

Мудрик рветься проти Зінченка, Барселона пробує "на зуб" суперника Динамо: редактор vs читачі у прогнозах топ-матчів