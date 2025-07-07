Новий керманич Роми ще не визначився з футболістами, які будуть грати у стартовому складі в наступному сезоні. Гасперіні хоче вивчити гру декількох футболістів та ухвалити рішення, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Зазначається, що тренер зверне увагу на українського форварда Артема Довбика. Гасперіні цінує сильних нападників та чекатиме від Артема якісного стрибка у своїй грі. Коуч Роми також стежитиме за іншими гравцями атаки – Пауло Дибалою, який відновлюється від травми, Стефаном Ель-Шаараві та Томмазо Бальданці. Крім того, матиме шанс проявити себе молодь Роми: Романо, Манніні та інші гравці.

До слова, у минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів у складі "вовків" забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт 28-річного українця з клубом розрахований до 2029 року.

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