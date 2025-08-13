"Іриски" зробили італійцям пропозицію на 37 млн фунтів (майже 43 млн євро), стверджує Football Insider.

Шахтар може прискорити відхід Довбика з Роми – гравець "гірників" готовий покинути клуб

Процес переговорів спрощує те, що Рома та Евертон належать одній компанії – Friedkin Group. Сам Довбик нібито також не проти перебратися в Англію до земляка Віталія Миколенка. Евертон щойно завершив гучне підписання Джека Гріліша, однак хоче додати ще більше міці своїй атаці.

Нагадаємо, Рома рік тому купувала Довбика у Жирони за 30,5 млн євро + бонуси. Українець у дебютний сезон провів 45 матчів, оформивши 17 голів та 4 асисти. Втім, після приходу на тренерський місток Гасперіні перспективи Артема в столиці Італії стали вкрай туманними.

