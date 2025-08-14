Українець приєднався до "вовків" влітку 2024 року. Зігравши лише один сезон за римлян, він може покинути команду.

Довбик може стати одноклубником Миколенка – вибуховий інсайд про "братній" трансфер за 43 млн

Як інформує El gol digital, Вільяреал продовжує перемовини з Ромою щодо трансферу Довбика. Раніше вважалося, що базова ціна становить 35 мільйонів євро. Однак, ця сума вже начебто знизилася до 30 млн євро, що може пришвидшити перемовини між клубами.

Своєю чергою Mediterraneo підтверджує роботу над трансфером з боку Вільяреала. "Жовта субмарина", у разі підписання українця, готова відправити молодого нападника Етта Ейонга в Леванте на правах оренди.

Варто зауважити, що Артем може стати найдорожчим трансфером Вільяреала. Раніше іспанський клуб не платив за гравців більше, аніж 23 мільйони євро. За такі суми клуб придбав Арно Данджуму та екс-зірку Барселони Пако Алькасера.