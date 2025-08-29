Мілан може провести обмін з Ромою нападниками: до Риму вирушить Санті Хіменес, а в зворотному напрямку – Артем Довбик, повідомляє Фабріціо Романо з посиланням на слова спортдира Мілана Іглі Таре.

"Ми розглядаємо обмін між Довбиком і Санті Хіменесом, подивимося після матчу (сьогодні проти Лечче, початок о 21:45). Якщо це можливо, ми продовжимо з обміном гравцями... Інакше ми залишимося із поточним складом", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Рома придбала Довбика у Жирони в серпні 2024 року за 30,5 мільйона євро. У минулому сезоні Артем забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі в 45 матчах за "вовків". Однак новий тренер Роми Джан-П’єро Гасперіні поки не бачить місця для Довбика в основному складі команди під своїм керівництвом.

