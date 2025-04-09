Раньєрі розмірковує щодо гри в 2 нападника (з Довбиком та Шомуродовим) на матч проти Лаціо, повідомляє RomaPress з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

"В Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою": Раньєрі окреслив фактор, який Довбик має покращувати

Зазвичай Рома грала в цьому сезоні з одним форвардом на вістрі (переважно – з Довбиком). Проте, Раньєрі може вдатись до такого революційного рішення через важливість матчу – Лаціо та Рома, окрім принциповість Римського дербі, ще й борються за місце в єврокубках ("орли" мають перевагу в 2 очки).

Нагадаємо, шосте місце в Серії А гарантує участь у кваліфікації Ліги конференцій наступного сезону. Рома з 53 очками сьома, а Лаціо шостий з 55 балами. Римські клуби можуть замахнутись і на більше – у третьої Аталанти 58 пунктів. Додамо, що Артем Довбик провів за Рому 40 матчів у цьому сезоні, відзначившись 16 голами та 4 асистами.

Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом