Форвард Роми Артем Довбик може повернутися в чемпіонат Іспанії, повідомляє El Gol. На українського легіонера претендує Реал Сосьєдад.

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Зазначається, що сан-себастьянці роками шукали центрального нападника й Артем може стати саме тим гравцем, який розв'яже всі проблеми команди – потужний, вертикальний, з гарним завершенням атаки та жагою до гри у штрафному майданчику. А у зв'язці з Кубо та Оярсабалем українець може вивести "біло-блакитних" на новий рівень.

За інформацією джерела, фінансовий аспект не стане проблемою для Сосьєдада. Влітку очікується відхід Мартіна Субіменді і 60 мільйонів євро, які Реал хоче виручити за свого гравця, допоможуть підписати Довбика.

До слова, раніше інтерес до українця приписували турецькому Бешикташу.

Нагадаємо, Артем перейшов у Рому влітку 2024 року з Жирони. У поточному сезоні провів за "вовків" 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 4 асисти. Його контракт з римлянами чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.

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