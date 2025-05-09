Український форвард Артем Довбик зацікавив Фіорентину, повідомляє FootMercato.

Довбик може повернутися в Ла Лігу – на форварда Роми націлився дворазовий чемпіон Іспанії

За інформацією джерела, 27-річний нападник мав би замінити Мойзе Кіна, який може покинути "фіалок" влітку. Також на потенційно вакантну роль форварда сватають Мехді Таремі з Інтера та Таммі Абрахама з Мілана.

Цікаво, що один із ключових м’ячів у нинішній першості українець забив саме у ворота Фіорентини, забезпечивши римлянам перемогу. Італійські ЗМІ вважають, що саме цей епізод змусив "лілій" звернути увагу на українського бомбардира.

До слова, раніше інтерес до Артема приписували Реал Сосьєдаду, Жироні та Бешикташу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.

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