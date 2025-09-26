"Молотобійці" можуть підписати Довбика вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє FootItalia. Англійський клуб давно стежить за українцем та спробує підписати його у січні.

Рома готова продати Артема Довбика за приблизно 30-35 мільйонів євро. Однак Вест Хем готовий орендувати нападника, якщо клубам не вдасться домовитися про повноцінний трансфер. Зазначається, що англійці не втратять інтерес до Довбика навіть якщо відбудеться звільнення наставника команди Грема Поттера.

В поточному сезоні Артем Довбик провів 4 матчі за Рому, результативними діями не відзначався. Контракт українця з римлянами розрахований до 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Артема у 30 мільйонів євро.

