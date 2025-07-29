Нещодавно стало відомо, що Джан П'єро Гасперіні, новий наставник Роми, не розраховує в майбутньому на Артема Довбика. У клубі більше не вважають українця недоторканим і готові продати.

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Як повідомляє Team talk, Довбиком активно цікавляться Крістал Пелас, який виграв у сезоні 2024/25 Кубок Англії, та колишній клуб Андрія Ярмоленка – Вест Хем. Є інтерес з боку Лідса, але "павичі" мають також інші варіанти для посилення.

До слова, раніше була інформація, що Бешикташ також хотів би підписати українця.

Артем Довбик переїхав у Рому влітку 2024 року. Загалом за "вовків" форвард відіграв у 45 матчах, забив 17 голів та віддав чотири асисти. Контракт українця з римлянами розрахований до 2029 року.

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