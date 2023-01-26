Нападник СК Дніпро-1 та збірної України потрапив на радари Евертона, стверджує The Sun. У Довбика те саме агентство, яке нещодавно прилаштувало Михайла Мудрика в Челсі.

До закриття трансферного вікна залишається кілька днів, але "іриски" можуть провести їх дуже активно. Ньюкасл запропонував 50 млн фунтів за вінгера мерсисайдців Ентоні Гордона. Евертон може прийняти ці гроші і частину інвестувати у власну атаку. Тоттенхем вкрав з-під носа "ірисок" Арно Данджуму, тому доводиться перемикатися на інші цілі.

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Одна з них – Довбик. Ноттінгем Форест ще влітку цікавився форвардом, але до серйозних пропозицій не дійшло. За чутками, СК Дніпро-1 оцінює свого бомбардира у 20 млн євро. Довбик у першій половині сезону оформив вражаючі 16+4 за 22 матчі. Окрім українця, Евертон також розглядає Ілімана Ндіайє з Шеффілд Юнайтед (10+8 у 29 поєдинках). Втім, "клинки" мають трансферний бан і не хочуть без заміни відпускати ключового гравця посеред сезону.

Нагадаємо, Евертон ділить останню сходинку АПЛ зі Саутгемптоном, а атака "ірисок" є другою найгіршою в чемпіонаті (всього 15 голів). Нещодавно клуб Віталія Миколенка звільнив Френка Лемпарда з посади головного тренера.

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