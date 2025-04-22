Український центральний нападник Артем Довбик зацікавив клуби АПЛ, повідомляє AS Roma Live.

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Проте не все так просто в цій історії, адже майбутнє форварда збірної України залежить від вибору нападника Фіорентини Мойзе Кіна, яким також цікавляться в АПЛ.

Обома гравцями активно цікавляться претенденти на потрапляння в Лігу чемпіонів – Ньюкасл та Астон Вілла. На користь 25-річного Кіна вказує молодший вік, проте гравець вже провалювався в АПЛ, коли грав за Евертон. Тому Довбик має хороші шанси потрапити на Туманний Альбіон.

Додамо, що в поточному сезоні 27-річний українець зіграв 42 матчі за Рому, забивши 16 м'ячів та віддавши 4 гольові передачі. Завдяки Довбику Рома зберігає шанси на потрапляння в ЛЧ, ідучи на 6 місці в турнірній таблиці Серії А після 33-х турів.

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