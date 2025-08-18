Захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія може приєднатись до римської Роми.

Під час перемовин Манчестер Юнайтед та Роми щодо трансферу Джейдона Санчо, "вовки" поцікавились щодо умов угоди Тайрелла Маласії, повідомляє Фабріціо Романо.

Сам нідерландець дуже хоче змінити клубну прописку. В конкурентах у Роми турецький Бешикташ.

Нагадаємо, Маласія приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року, але важка травма вибила його з колії ледь не на рік. Загалом, Тайрелл відіграв за "червоних дияволів" 47 матчів, у яких не відзначався результативними діями.

