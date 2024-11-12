Рома продовжує пошуки нового головного тренера, який міг би очолити команду до кінця поточного сезону. Після відставки Івана Юріча клуб не хоче припуститися помилок при виборі кандидата та активно працює над цим питанням.

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Власники клубу проводять серію зустрічей з потенційними наставниками в Лондоні, обговорюючи різні варіанти, повідомляє Il Messaggero.

Зазначається, що одним із нових кандидатів на посаду головного тренера Роми став Ерік Тен Хег, який нещодавно був звільнений з Манчестер Юнайтед. Разом з ним розглядається ще один варіант – Грем Поттер, колишній наставник Брайтона та Челсі.

Нагадаємо, Юріч був звільнений з посади головного тренера Роми після поразки від Болоньї (2:3). Під його керівництвом Рома провела 12 ігор, здобувши 4 перемоги, зазнавши 5 поразок і тричі зігравши внічию. До нього командою керував Даніеле Де Россі.

До слова, раніше головним кандидатом називали Роберто Манчіні.

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