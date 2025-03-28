Наставник Атлетіка з Більбао Ернесто Вальверде став фаворитом на посаду нового головного тренера Роми, пише Roma Press.

"Гасперіні не очолить Рому": наставник Довбика обирає свого наступника і виніс вердикт екс-тренеру Маліновського

Клуб Артема Довбика може вже влітку призначити спеціаліста своїм новим алленаторе, адже у Вальверде закінчується контракт з Атлетіком наприкінці поточного сезону. Також сприяють призначенню хороші стосунки Ернесто із Клаудіо Раньєрі та великий досвід роботи, зокрема в Барселоні.

Нагадаємо, що Вальверде працював у каталонському клубі з 2017 по 2020 роки, після чого повернувся в Більбао. Разом із баскським клубом він вибив Рому з цьогорічного розіграшу Ліги Європи, перегравши італійців з рахунком 4:3 за сумою двоматчевого протистояння.

Серія А, турнірна таблиця: Інтер відірвався від Наполі та Аталанти, Болонья витіснила Ювентус із зони ЛЧ