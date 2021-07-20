Трабзонспор, який посів 4 сходинку у минулому розіграші турецької Суперліги, цікавиться 24-річним гравцем, інформує Sabah.

Довбик зізнався, про нездійснений перехід у який клуб шкодує

Артем не є пріоритетним трансфером для "бордово-блакитних", але вони все ж поцікавились його вартістю. СК Дніпро-1 виставив цінник у 5 мільйонів євро, який не відлякав Трабзонспор, а тому клуб може спробувати підписати Довбика.

Раніше була інформація про зацікавленість у форварді збірної України від Торіно, Гента, Фіорентини та ще низки європейських клубів.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу