"І для Динамо і для Шахтаря ціна на Довбика буде однозначно вищою за ринкову – 10-12 мільйонів євро. Довбик дивиться в бік Європи, це однозначно. Найбільш конкретна пропозиція цього літа була від Труа – в останній день трансферного вікна, за моєю інформацією, за нього запропонували в цілому 5 мільйонів євро. Втім, Довбик і його команда вирішили чекати "жирнішу рибку".

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Ще один інсайд – саме відмова Довбика переходити в Труа відкрила зелене світло для Жерсона Родрігеса. У французів були вільні 5 млн, і вони витратили їх на оренду Жерсона з правом обов'язкового викупу.

Зараз ситуація така – чекають, коли повернеться ринок взимку. За ціною "вилка" дуже широка, бо Довбик хоче грати в АПЛ. Але зараз туди він не поїде. Якщо буде турецький клуб, я щось чув про Трабзонспор – ціна до 10 млн. Якщо умовний Андерлехт – буде мільйонів 5. Якщо італійський клуб, умовна Фіорентина – то це 6-7 мільйонів", – заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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