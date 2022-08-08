Довбик міг опинитися в Динамо – журналіст назвав головну причину зриву переговорів
"Біло-сині" контактували з дніпрянами щодо трансферу форварда збірної України. Віктор Вацко розкрив подробиці зриву переходу.
"Довбику сподобалося в Динамо, і Луческу Довбик сподобався. Керівництво Динамо виходило на керівництво СК Дніпро-1, зондувало підгрунтя на предмет придбання Довбика.
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Отримало цифру 12 млн євро і на цьому зондування закінчилось. Тому що 12 млн євро в сучасних умовах, в умовах війни – питання, наскільки виправдані такі витрати", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".
Нагадаємо, Довбик тренувався з Динамо і навіть брав участь у благодіних матчах. Серед претендентів на Артема називали Торіно, Галатасарай та ще низку клубів, але жоден з них не задовольнив фінансові запити "спортклубівців" (12-13 млн євро).
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