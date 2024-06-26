Довбик міг опинитись у Бельгії – форварда збірної України бачили як заміну Яремчуку та називали міні-Холандом
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик міг піти стопами Романа Яремчука, який з УПЛ перебрався до бельгійської першості.
"Я хотів взяти Довбика в Гент як заміну Яремчуку. Він грав за СК Дніпро, і коштував 5 мільйонів євро. Для нас це було нездійсненно. У той час Брюгге все ще перебував у пошуках топ-нападника. Якщо ви подивитеся, скільки вони тоді витратили... Довбик був для них тоді посильним.
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В Іспанії в минулому сезоні він довів, що є феноменом. Довбик потужний, супершвидкий і може забити гол головою. Він є своєрідною міні-версією Холанда", – наводить слова наставника Гента Хейна Ванхазенбрука Nieuwsblad.
Нагадаємо, що Довбик перебрався до Жирони в серпні минулого року та одразу став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи в Ла Лізі.