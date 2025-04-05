– Довбик зараз, безсумнівно, є однією з переваг команди Раньєрі. Він переживає дійсно важливий момент. Однак, що стосується Роми, то справжня сила команди – це колектив. Вони грають з великою інтенсивністю, і ця інтенсивність є фундаментальною: потрібно підтримувати її постійно, щоб залишатися конкурентоспроможними. Якщо "джаллороссі" зможуть підтримувати цей рівень гри, то три очки можуть бути здобуті.

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– Чи є в Ромі гравець, який позитивно здивував вас цього року? А той, хто, на вашу думку, міг би зробити більше і хто розчарував вас?

– Артем Довбик – нападник, який мене позитивно здивував, він справді добре грає і стає відкриттям. З іншого боку, Пеллегріні – гравець, від якого я, безумовно, очікую більшого. Зазвичай він дуже стабільний, хоча цього року у нього були злети і падіння. Я сподіваюся, що в заключній частині сезону він зможе повернути свою найкращу форму і знову грати вирішальну роль, – наводить слова Мансіні Tutto Mercato 24.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні український форвард провів 39 матчів за Рому, забив 16 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 30 мільйонів євро. Контракт Довбика з римлянами розрахований до червня 2029 року.

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