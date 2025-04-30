Довбик має серйозну проблему – італійський журналіст пояснив, що заважає українцю
12:30 - Читать на русском
Український форвард Роми Артем Довбик стикається з фізичними труднощами, які впливають на його гру.
"Довбик уже кілька тижнів має невелику фізичну проблему, яка справді заважає йому працювати на повну протягом тижня, а також показувати свій найкращий рівень у матчах.
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Наприкінці сезону відбудеться оцінка його виступів і буде ухвалено рішення щодо майбутнього гравця", – написав журналіст Checco Oddo Casano.
Українець у поточному сезоні відіграв за "вовків" у 43 матчах у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав чотири асисти.
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