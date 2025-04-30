Український форвард Роми Артем Довбик стикається з фізичними труднощами, які впливають на його гру.

"Довбик уже кілька тижнів має невелику фізичну проблему, яка справді заважає йому працювати на повну протягом тижня, а також показувати свій найкращий рівень у матчах.

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Наприкінці сезону відбудеться оцінка його виступів і буде ухвалено рішення щодо майбутнього гравця", – написав журналіст Checco Oddo Casano.

Українець у поточному сезоні відіграв за "вовків" у 43 матчах у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав чотири асисти.

#Dovbyk convive da settimane con un leggero problema fisico, che però esiste e che sicuramente non gli consente di lavorare al 100% durante la settimana e poi esprimersi al massimo la domenica. A fine anno sarà comunque fatta una valutazione sul suo rendimento e sul suo futuro. pic.twitter.com/gVTn1qHbAW — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) April 30, 2025

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