"Довбик чи Фергюсон? Ніхто з них не попереду, вони завжди конкурують на рівних. Довбик прогресує з погляду фізики, значно більше, ніж на початку передсезонних зборів. У плані фізичної та атлетичної підготовки він має бути у чудовій формі, аби компенсувати певні технічні труднощі, які у нього зараз є.

Довбик може покинути Рому взимку – клуб АПЛ готовий орендувати українця

Крім Бейлі та Дибали, усі інші відновилися. Я ніколи не був прихильником занадто великої ротації: хто готовий – той грає. У цей період важливо дати команді стабільність та закріпити ігрові моменти, в яких ми ростемо. Команда покращується від матчу до матчу, і проблем зі здоров'ям немає, попри те що ми грали в середу.

Якщо гравець готовий – він може продовжувати виходити на поле, якщо ж перевтомлений – ні. П'ять замін, які ми маємо, є фундаментальними для того, щоб тримати команду конкурентоспроможною та свіжою. До того ж, з огляду на те, що ми гратимемо ще й у четвер та наступної неділі, певні зміни будуть потрібні. Але загалом я не хочу ламати основний склад: навіть заміни потрібні саме для цього", – цитує Гасперіні Giallorossi.

Нагадаємо, Артем Довбик виходив у стартовому складі лише в Лізі Європи проти Ніцци (2:1). У Серії А український нападник поки починав виключно на лаві запасник.

Ювентус знову втратив очки, Інтер обіграв Кальярі та піднявся у зону єврокубків, сенсаційний Кремонезе без поразок