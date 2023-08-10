Довбик мав кілька варіантів продовження кар'єри – нападник збірної України пояснив, чому обрав Жирону
Нападник Жирони Артем Довбик пояснив, чому вирішив приєднатись саме до іспанського клубу.
"Чи усвідомив уже, що гравець Жирони? Так щоб повністю, то ні. Це було швидко, думаю, що з часом буду більше усвідомлювати. Загалом все добре, готовий до праці.
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Крім Жирони були варіанти, але там я був не №1, а другим або третім в шорт-листах. Чекати ще 2 чи 3 тижні я вже не хотів, бо так чекав минулого літа. Тоді теж мені говорили: "Почекай, завтра ми продамо того, зарплатна відомість буде меншою, ми тебе підпишемо". Таке я вже десь чув, тому не хотів чекати.
Жирона була націлена, Жирона була конкретна і найголовніше, щоб всі хотіли мене бачити в цьому клубі. Тому я зробив свій вибір на користь Жирони і думаю, що не помилився", – поділився Довбик у коментарі Футбол Time.
Нагадаємо, дебютувати за Жирону Артем зможе вже найближчими вихідними – у суботу, 12 серпня, Жирона стартує у новому сезоні виїзним матчем Прімери проти Реал Сосьєдада. Початок зустрічі о 18:00.
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