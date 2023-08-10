"Чи усвідомив уже, що гравець Жирони? Так щоб повністю, то ні. Це було швидко, думаю, що з часом буду більше усвідомлювати. Загалом все добре, готовий до праці.

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Крім Жирони були варіанти, але там я був не №1, а другим або третім в шорт-листах. Чекати ще 2 чи 3 тижні я вже не хотів, бо так чекав минулого літа. Тоді теж мені говорили: "Почекай, завтра ми продамо того, зарплатна відомість буде меншою, ми тебе підпишемо". Таке я вже десь чув, тому не хотів чекати.

Жирона була націлена, Жирона була конкретна і найголовніше, щоб всі хотіли мене бачити в цьому клубі. Тому я зробив свій вибір на користь Жирони і думаю, що не помилився", – поділився Довбик у коментарі Футбол Time.

Нагадаємо, дебютувати за Жирону Артем зможе вже найближчими вихідними – у суботу, 12 серпня, Жирона стартує у новому сезоні виїзним матчем Прімери проти Реал Сосьєдада. Початок зустрічі о 18:00.

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