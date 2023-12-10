Довбик і Циганков в старті Жирони на дуель з Барселоною – онлайн-трансляція топового матчу Прімери
Матч Барселона – Жирона розпочинається о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.
Жирона в цьому сезоні нав'язує боротьбу за найвищі місця. Барса підійшла до каталонського дербі навіть нижче за сусідів. Реал вчора втратив очки з Бетісом і відкрив Жироні шлях на вершину таблиці.
Стартові склади команд
Барселона: Пенья – Кунде, Араухо, Крістенсен, Канселу – де Йонг, Гюндоган, Педрі – Рафінья, Лєвандовскі, Феліш.
Запасні: Кохен, Астралага, Бальде, Роберто, Кубарсі, Лопес, Ромеу, Ямал, Торрес.
Жирона: Гассаніга – Ерік Гарсія, Лопес, Блінд – Коуту, Мартін, Алейш Гарсія, Гутьєррес – Циганков, Савіо – Довбик.
Запасні: Фуїдіас, Карлос, Хуанпе, Фернандес, Еспіноса, Мартінес, Кебе, Порту, Соліс, Стуані.