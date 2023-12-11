"Ми врятовані. У нас 41 бал, і ми досягли цього показника набагато раніше, ніж думали. Щоб усі вболівальники та Жирона були щасливі. Звичайно, увійшли в історію.

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Я не бачив статистику, але бачив домінуючу Барсу, і вони завдали нам болю. У них було багато ударів по воротах. Минулого року у нас не було жодних шансів на перемогу. На тактичному рівні Хаві хотів обіграти нас, але ми змогли подолати високий пресинг. Довбик і Циганков сенсаційно відіграли у першому таймі.

Титул чемпіона? Я не знаю, але це не мета. Я вже сказав Хаві, що ми не маємо такого тиску, як він, протягом усіх ігор. Давайте насолоджуватися моментом. У нас позитивний менталітет, і ми отримуємо задоволення. Я не знаю, чи зможемо ми виграти Ла Лігу, але ми можемо перемогти будь-якого суперника.

Починаючи з 26-го туру, ми побачимо, де перебуваємо, чи маємо здатність боротися. Наразі це ще дуже далеко. Але дані говорять про історичний рік, який значно перевищує очікування", – цитує Мічела AS.

Нагадаємо, що Довбик та Циганков організували перший гол у ворота Барселони. У підсумку Жирона перемогла з рахунком 4:2. Наразі команда українців лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 41 балом.

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