Сезон у чемпіонаті Іспанії завершився майже місяць тому, і лише зараз каталонці вибрали найкращий гол команди. Жоден із 24 забитих м'ячів Артема Довбика і жоден із 8 Віктора Циганкова не змогли стати переможцями.

Довбик в Атлетіко: трансфер на паузі – перемовини з Жироною зайшли в глухий кут

"Інакше й бути не могло", – пише про вибір переможця прес-служа Жирони. Найкращим голом сезону став останній м'яч у матчі 34-го туру Ла Ліги проти Барселони (4:2), його забив Крістіан Порту.

Варто зауважити, що цей гравець був для Мічела запасним. В рамках Ла Ліги Порту почав у старті менше ніж третину матчів, але це не завадило йому забити 7 голів та віддати 5 асистів. До слова, у згаданому поєдинку проти Барси Крістіан також з'явився з лавки. На той момент Жирона програвала з рахунком 1:2, але дубль і асист від Порту визначили долю каталонського дербі на користь "червоно-білих".

Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас