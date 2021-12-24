Довбик і Скрипник – найкращі в УПЛ у листопаді-грудні
На сайті УПЛ закінчилось голосування за найкращого тренера та гравця у листопаді і грудні.
За результатами голосування перемогли представники СК Дніпро-1 та Зорі.
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Найкращим тренером визнаний коуч Зорі Віктор Скрипник, за нього проголосували 52,4% респондентів. Серед футболістів найкращим визнали форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика – 44,4% голосів. Нападник обійшов одноклубника Олександра Піхальонка, Аллах'яра Сайядманеша (Зоря), Михайла Мудрика (Шахтар), Віталія Буяльського (Динамо) і Дмитра Різника (Ворскла).
До слова, у голосуванні брали участь Мірча Луческу, Роберто Де Дзербі, Ігор Йовічевіч і Ярослав Вишняк.
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