Два гравці збірної України виступили значно нижче очікувань на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Артем Довбик і Андрій Лунін опинились в команді розчарувань за підсумками групового етапу. Гравці чемпіонату Іспанії не допомогли збірній України вийти у плей-офф.

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Довбик став найкращим бомбардиром Прімери, а на Євро-2024 не зробив жодної результативної дії. Лунін пропустив три голи від Румунії, два з яких – з власної провини, після чого засів у запас.

У компанії українців зірки світового масштабу: Роналду, Фоден, Модріч, Собослай, Троссар, ван Дейк, Ді Лоренцо, Дімарко та Орбан.

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