"Довбик? Завтра він вийде на поле, і, як і інші, він хоче справити позитивне враження на наших уболівальників.

Довбик і Фергюсон – це два різні музичні інструменти, все залежить від того, як їх використовувати. Вони обидва прогресують, навіть динамічно і фізично. Ця Рома відрізняється від торішньої, навіть кількісно. Сильніша вона чи слабша – ми дізнаємося в процесі.

Нові гравці? Мені подобаються всі в команді. Я думаю, що в нас є гравці, з якими варто працювати. Моя Рома повинна бути гнучкою, футболісти мають бути здатними без проблем переходити від однієї тактичної ситуації до іншої.

Фергюсон – класичний молодий гравець, який дуже добре виступав на старті кар'єри, а потім пережив важкий період, коли не виправдав очікувань. Було б чудово мати змогу допомогти цьому хлопцеві повернутися до рівня, на якому він був кілька сезонів тому", – цитує RomaPress заяву Джана П'єро Гасперіні на прес-конференції.

Додамо, що вже 23 серпня Рома стартує в Серії А. Першим суперником "вовків" у сезоні стане Болонья.

