"Привіт фанатам Жирони! Мене звати Артем Довбик. Я дуже радий бути тут, побачимось сьогодні ввечері", – сказав Довбик у відеозверненні в твіттері Жирони.

Довбик офіційно став одноклубником Циганкова в Іспанії

Вже сьогодні, 6 серпня, каталонська команда з двома українцями (окрім Довбика, за Жирону виступає Віктор Циганков) зустрінеться з Лаціо, який посів друге місце в минулому розіграші чемпіонату Італії. Початок гри о 21:00.

Зауважимо, що Довбик перейшов до Жирони, підписавши контракт на 5 років, до 2028-го. Раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 отримав за Довбика 7 млн євро за 50% прав – інша половина належала Мітьюлланду. У складі каталонського клубу Довбик гратиме під 9-м номером. За СК Дніпро-1 Артем провів 86 матчів за СК Дніпро-1, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач.

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