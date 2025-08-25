Схоже сага з відходом Артема Довбика з римського клубу добігає свого кінця.

Український форвард Роми Артем Довбик близький до переходу в Вільяреал, повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За інформацією джерела, "жовта субмарина" значно просунулась у переговорах з "вовками" щодо оренди Довбика. Учасник Ліги чемпіонів матиме першочергове право викупу гравця. Також Вільяреал візьме на себе виплату зарплати українцю. Зазначається, що для остаточного закриття угоду Рома має підписати іншого форварда на заміну Артему.

Нагадаємо, Довбик перейшов у римський клуб в серпні 2024 року з Жирони за 30,5 млн євро. Минулого сезону у 45 матчах за "вовків" він забив 17 голів і віддав 4 асисти. Попри це новоспечений наставник Роми Джан П'єро Гасперірі не розглядає українця як гравця основного складу (у матчі 1-го туру Серії А Артем відіграв лише 16 хвилин). Transfermarkt оцінює українця в 30 млн євро.

До слова, якщо Довбик таки перейде у Вільяреал, то стане вже другим українцем у складі "жовтої субмарини" – наприкінці липня до складу команди перейшов голкіпер Карпат і молодіжної збірної України Яків Кінарейкін.

