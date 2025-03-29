У поєдинку 30-го туру чемпіонату Італії Лечче на своєму полі поступився Ромі (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Рома змогла продовжити свою феноменальну серію і зробити черговий крок до Ліги чемпіонів.

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Рома не знала смаку поразок вже 13 матчів поспіль. Команда Клаудіо Раньєрі зуміла піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці й в разі перемоги над Лечче претендувала на Лігу конференцій. Своєю чергою салентійці відчайдушно борються за збереження прописки в Серії А – "жовто-червоні" в останніх 4-х поєдинках не набрали жодного очка.

"Подвійний удар" Довбика

У старті Роми вдруге поспіль вийшов український форвард Артем Довбик і вже на 6-й хвилині мав забивати: Коне видав розкішну передачу на нашого земляка, той намагався розхитати Гаспара, який опікав форварда Роми. Зрештою Артем змістився ближче до центру і пробив, але Кіалонда встиг підставити ногу і заблокувати удар.

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Згодом з меж штрафного бив Анхеліньо – повз ліву стійку. На 13-й хвилині Довбик мав ще один шанс відзначитись, але знову під м'яч підставився захисник. Лечче огризнувся моментом Хельгасона – той спробував закрутити м'яч під ліву стійку, але бракувало лічених сантиметрів.

За трохи Коне скористався помилкою захисника, який невдало прийняв м'яч від голкіпера, і метрів з 10-ти розстрілював Фальконе – той у стрибку дивом зреагував, перевівши сферу на кутовий.

Господарі потрохи відсунули гру від своїх воріт і почали все більше загрожувати римлянам. Як наслідок, "вовки" більше думали про захист, аніж про атаку, і Довбик тривалий час перебував на "голодному пайку".

Реінкарнація Лечче

В середині тайму хороший момент змарнував Крстовіч, пробивши з вигідної позиції по горобцях. Атаки Роми збивались на навали й намагання гравців пробити густий частокіл з оборонців Лечче не приводило до успіху. На 36-й хвилині Галло розстрілював Свілара з гострого кута, однак кіпер Роми впорався з потужним ударом.

На останній хвилині тайму Лечче втік у стрічку контратаку 3 в 3 і Карлссон завершував комбінацію потужним ударом з меж штрафного під дальню стійку, однак Свілар розгадав задум і у стрибку забрав. Пеллегріні огризнувся дальнім ударом під поперечину – трохи вище.

По перерві малюнок гри не змінився – Лечче продовжив тиснути, не дозволяючи супернику створювати моменти біля своїх воріт. На 59-й хвилині Крстовіч помітив, що Свілар вийшов далеко з воріт і з центра поля вирішив закинути кіперу Роми "за комірець" – бракувало лічених сантиметрів. Суле спробував захопити Фальконе зненацька і бив з-під захисника з-за меж штрафного – воротар Лучче врятував.

За мить міг забивати Довбик: після стрімкої контратаки Анхеліньо прострілив в район одинадцятиметрової позначки й Артем замикав в дотик – Гаспар встиг вставити ногу і Фальконе перевів на кутовий. Навіс з корнера прилетів на голову українцю, той перевів на Манчіні на дальню стійку і рахунок було відкрито, але VAR зафіксував офсайд і взяття воріт скасували.

Раньєрі вирішив випустити Шомуродова і Бальданці, однак залишив на полі Довбика, прибравши Суле і Пеллегріні. Майже одразу українець елегантним пасом п'ятою виводив узбека сам на сам, але захисники встигли підстрахувати.

Ефект Шомуродова

Бажання здобути позитивний результат змушувало команди грати без центра поля, збиваючись на примітивний "бий-біжи". На 80-й хвилині Довбик нарешті пробив Фальконе, записавши до свого доробку 11-й гол в сезоні. Шомуродов стягнув на себе двох захисників, розчистивши шлях українцю – Артем хитнув Гаспара і пробив у ближній кут, зумівши знайти щілину між кіпером і стійкою.

За мить Шомуродов віддав ювелірну передачу на Довбика на лінії штрафного і той замикав практично в дотик – Фальконе зумів відбити. За 5 хвилин до завершення матчу Раньєрі вирішив дати відпочити українцю – свою справу він вже зробив. Банда міг зрівнювати, закручуючи під поперечину – Свілар забрав.

Лечче намагався врятувати гру і римлянам на останніх хвилинах прийшлось нелегко. На 5-й доданій Шомуродов навіть примудрився вийти сам на сам, але пробити Фальконе не зумів.

Перемога дозволила Ромі набрати 52 очки й піднятись на шосту сходинку турнірної таблиці Серії А. Лечче з 25-ма пунктами шістнадцятий.

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