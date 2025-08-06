Рома прагне розвантажити атаку, але трансфер Артема Довбика блокує кадрові зміни, повідомляє Calciomercato.

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Минулого літа клуб заплатив Жироні за українця 38,5 млн євро? та іспанці зможуть отримати ще 10% від наступного продажу. Щоб не втратити в капіталі, римляни хочуть виручити щонайменше 40 млн євро – ця сума відлякує потенційних покупців. Атлетіко вже знявся з перемовин, Вільярреал також відмовився.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні планує будувати атакувальну гру навколо Евана Фергюсона, тоді як Артем Довбик не зовсім вписується у його тактичні задуми. Попри пристойну статистику, український форвард може втратити місце в складі. У клубі остерігаються конфліктної ситуації через конкуренцію двох центрфорвардів, якщо Довбик не отримуватиме належної кількості ігрового часу.

У якості потенційних замін розглядаються Фабіe Сілва з Лас-Пальмаса та Нікола Крстовіч із Лечче, однак їхній перехід можливий лише за умови продажу українця – інакше клуб не зможе дозволити собі нові трансфери.

Наразі агенти Довбика активно працюють над пошуком нового клубу. Пропозиції вже були спрямовані до Мілана та Ювентуса, утім обидва гранди Серії А не зацікавилися трансфером, вважаючи фінансові вимоги Роми завищеними.

Нагадаємо, Артем Довбик зіграв за римлян у 45 матчах, забивши 17 голів та віддавши чотири асисти.

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