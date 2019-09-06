Довбик феєрично дебютував за Сеннерюск – українець дублем допоміг своїй команді вийти в наступний раунд Кубка Данії

Український нападник Артем Довбик провів свій перший офіційний матч у складі данського Сеннерюска.

Кубок Данії, 1/32 фіналу

Вікторія – Сеннерюск – 0:5

Голи: Довбик, 12, 90 (п), Альбек, 19, Сімонсен, 24, Крістіансен, 59 (п)

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Команда Довбика фактично до 25-ї хвилини поєдинку зняла всі питання щодо переможця протистояння, тричі забивши у ворота суперника. Артем, який провів на полі увесь матч, відкрив рахунок після подачі з кутового.

В другому таймі гравці Сеннерюска ще двічі засмутили голкіпера Вікторії. Зокрема знову вдалося відзначитися Довбику, який встановив остаточний рахунок (5:0), реалізувавши пенальті.

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Нагадаємо, що 22-річний українець перейшов у Сеннерюск з Мітьюлланда до кінця поточного сезону на правах оренди всього три дні тому.