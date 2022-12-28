"Йовічевіч нас дуже вразив тим, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене. Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими виразами. Це дуже вражає всіх нас.

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Він професіонал. Він дуже ретельно розбирає усі команди, живе на базі. Йовічевіч повністю занурений у футбол, у голові лише він. Тому команда показує такий результат. Він нам все правильно доносить, ми це вловлюємо і все виходить", – розповів Довбик в інтерв'ю програмі "BurBuzz".

До слова, на зимову паузу дніпровський клуб пішов на третьому місці в турнірній таблиці. За 18 турів нинішнього сезону СК Дніпро-1 під керівництвом Ігоря Йовічевіча набрав 40 очок.

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