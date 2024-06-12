У розташуванні збірної України панує дружня атмосфера – це підтвердили Артем Довбик і Георгій Судаков постами в соцмережах.

Збірна України легко розбила Молдову, а Георгій Судаков став одним з головних героїв. Хавбек Шахтаря забив сам, ще й асистував обом гравцям Жирони – Віктору Циганкову та Артему Довбику.

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Судаков в Instagram написав "З іспанцями маємо конект", відзначивши зіграність між ним, Циганковим та Довбиком. Артем встиг дотепно пожартувати, відповівши: "70 мільйонів немає". Саме таку суму за Георгія нібито хоче отримати Шахтар.

Додамо, що на Євро-2024 збірна України потрапила в групу E, де суперниками стануть Румунія (17 червня), Словаччина (21 червня) і Бельгія (26 червня).

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