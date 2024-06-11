Український форвард став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Звісно, що успіхи Артема Довбика не залишились непоміченими. Наполі, Атлетіко та ще кілька клубів боролися за право оформити трансфер нападника Жирони.

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Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, "матрацники" мають принципову домовленість між нападником та клубом. Наполі досі веде перемовини щодо Довбика, щоправда, Атлетіко лідирує в перегонах. За словами журналіста Артем хоче залишитися саме в Ла Лізі.

Варто зауважити, що у контракті українця з Жироною є пункт про відступні, які, за інформацією Футбол 24, становлять 50 мільйонів євро.

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