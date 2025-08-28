Після того як перехід Конрада Хардера зі Спортінга фактично відпав, український нападник Артем Довбик вийшов на передній план Мілана для оренди з Роми, повідомляє журналіст Antonio Vitiello.

"Довбика треба продавати, поки не передумали, Фергюсон як ван Бастен": легендарний бомбардир Серії А про ситуацію в Ромі

Одночасно "россонері" продовжують роботу над підписанням ще одного гравця – Крістофера Нкунку з Челсі. Мілан прагне посилити атакувальну лінію та забезпечити баланс у команді.

Також хочуть зміцнити оборону блискавичним підписанням Мануеля Аканджі з Манчестер Сіті. В італійському гранді готуються гучно завершити трансферне вікно.

Як додає Джанлука Ді Марціо, наразі ведуться переговори з Міланом про обмін українського нападника на Сантьяго Хіменеса, який не входить до планів Аллегрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Артем Довбик відмовився від переходу до Мілана, віддаючи перевагу переїзду до Іспанії. Однак і цей варіант не реалізувався, через що з’явилися різні альтернативні сценарії, включно з можливими варіантами в АПЛ.

Довбик опинився за спиною конкурента із давньою хворобою, народження українського ван Персі