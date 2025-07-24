28-річний українець має невеликі проблеми через м'язову втому, повідомляє журналіст Стефано Джентілі. Довбик упродовж кількох днів тренуватиметься окремо від команди для того, щоб уникнути нових пошкоджень.

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В Ромі не хочуть ризикувати здоров'ям Артема, гравець повернеться до загальної групи лише тоді, коли буде повністю готовий до тренувань. Зазначається, що Довбик почувається добре, але останнім часом виконував лише бігову роботу. Гравець хотів би вийти у товариському матчі проти німецького Кайзерслаутерна, проте наразі оцінюється його фізичний стан.

До слова, у минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів за Рому, забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт нападника з римлянами розрахований до 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро.

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